Квят прокомментировал срыв свободных практик Гран-при Айфеля
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал отмену свободных практик Гран-при Айфеля. Решение было принято из-за тяжёлых погодных условий. По словам россиянина, в день квалификации самой важной задачей будет поймать ритм и с ходу найти подходящие настройки.
«Завтра перед квалификацией нас будет ждать короткая подготовка. Погода будет немного лучше, так что посмотрим. Должно быть интересно. Вся суть будет заключаться в том, чтобы сразу войти в ритм и найти нужные настройки.
Да, вероятно, это будет похоже на то, что ждёт нас в Имоле. Гран-при, состоящий из двух дней. Это будет одинаково. Будет интересно посмотреть и почувствовать, как это проходит", — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.
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