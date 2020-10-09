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Квят прокомментировал срыв свободных практик Гран-при Айфеля

Квят прокомментировал срыв свободных практик Гран-при Айфеля
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал отмену свободных практик Гран-при Айфеля. Решение было принято из-за тяжёлых погодных условий. По словам россиянина, в день квалификации самой важной задачей будет поймать ритм и с ходу найти подходящие настройки.

«Завтра перед квалификацией нас будет ждать короткая подготовка. Погода будет немного лучше, так что посмотрим. Должно быть интересно. Вся суть будет заключаться в том, чтобы сразу войти в ритм и найти нужные настройки.

Да, вероятно, это будет похоже на то, что ждёт нас в Имоле. Гран-при, состоящий из двух дней. Это будет одинаково. Будет интересно посмотреть и почувствовать, как это проходит", — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

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