В ФИА смягчили правила получения Суперлицензии
Руководство ФИА внесло несколько изменений в регламент Формулы-1. Они коснулись и правила получения молодыми пилотами Суперлицензии. Теперь завоевать её будет проще. В ФИА приняли решение аккумулировать накопленные баллы за четыре года, а не три, как это было раньше, сообщает Motorsport Week.
Это значительно повысит шансы на повышение Суперлицензии ряду пилотов, в том числе воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу и Юки Цуноде.
Эстонец Юри Випс, с уже имеющимися 32 баллами сможет получить допуск от ФИА, а Юки Цуноде, с учётом баллов 2017 года, достаточно занять в нынешнем сезоне Формулы-2 пятое место, а не четвёртое. Даже в таком случае он получит Суперлицензию без каких-либо условий.
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