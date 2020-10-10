В ФИА смягчили правила получения Суперлицензии

Руководство ФИА внесло несколько изменений в регламент Формулы-1. Они коснулись и правила получения молодыми пилотами Суперлицензии. Теперь завоевать её будет проще. В ФИА приняли решение аккумулировать накопленные баллы за четыре года, а не три, как это было раньше, сообщает Motorsport Week.

Это значительно повысит шансы на повышение Суперлицензии ряду пилотов, в том числе воспитанника молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу и Юки Цуноде.

Эстонец Юри Випс, с уже имеющимися 32 баллами сможет получить допуск от ФИА, а Юки Цуноде, с учётом баллов 2017 года, достаточно занять в нынешнем сезоне Формулы-2 пятое место, а не четвёртое. Даже в таком случае он получит Суперлицензию без каких-либо условий.