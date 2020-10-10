Грожан заинтересован проектом «Пежо» в WEC
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что его интересует проект «Пежо» в гонках на выносливость.
«В какой-то момент мы пообщаемся, поскольку я чрезвычайно заинтересован в этом проекте. Французский автопроизводитель в одной из величайших гонок мира — это хорошая идея. Надеюсь, с появлением гиперкаров этот чемпионат вступит в очередную золотую эпоху. „Тойота“ выступает отлично, но будем честны, „24 часа Ле-Мана“, где одна машина сражается со своей младшей или старшей сестрой, не делает гонку захватывающей.
Сейчас в чемпионат придут „Пежо“ и, надеюсь, другие автопроизводители. Гонка снова обретёт интригу, при которой не знаешь имени победителя даже за пять минут до финиша», — приводит слова Ромена Грожана F1i.
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