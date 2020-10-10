Бинотто: скоро Мик Шумахер окажется в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил уверенность, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот Формулы-2 Мик Шумахер скоро станет гонщиком Формулы-1.



«Думаю, скоро он окажется в Формуле-1. В ближайшие недели мы решим, что лучше для него и других гонщиков Академии „Феррари“ в Формуле-2. Нам нужно ещё немного времени, чтобы поразмыслить об этом», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.



Накануне Мик Шумахер должен был дебютировать в официальной сессии Формулы-1. Однако пятничная программа Гран-при Айфеля была отменена — ФИА совместно с дирекцией гонки сначала отложила старт первой свободной практики из-за дождя и сильного тумана, мешавших взлететь медицинскому вертолёту, а затем и вовсе отменила практику, где немец должен был принять участие.