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Бинотто: скоро Мик Шумахер окажется в Формуле-1

Бинотто: скоро Мик Шумахер окажется в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил уверенность, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот Формулы-2 Мик Шумахер скоро станет гонщиком Формулы-1.

«Думаю, скоро он окажется в Формуле-1. В ближайшие недели мы решим, что лучше для него и других гонщиков Академии „Феррари“ в Формуле-2. Нам нужно ещё немного времени, чтобы поразмыслить об этом», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.

Накануне Мик Шумахер должен был дебютировать в официальной сессии Формулы-1. Однако пятничная программа Гран-при Айфеля была отменена — ФИА совместно с дирекцией гонки сначала отложила старт первой свободной практики из-за дождя и сильного тумана, мешавших взлететь медицинскому вертолёту, а затем и вовсе отменила практику, где немец должен был принять участие.

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