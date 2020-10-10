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Вассёр: Мик Шумахер — в списке «Альфа Ромео», но окончательное решение за «Феррари»

Вассёр: Мик Шумахер — в списке «Альфа Ромео», но окончательное решение за «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в Формуле-1.

«Скоро обязательно увидим Мика в Формуле-1. Думаю, мы близки к тому, чтобы принять решение о наших пилотах на следующий сезон. Мик, конечно, в списке, но решение остаётся за „Феррари“.

Мы подписали контракт с Райкконеном? Думаю, это те же журналисты, что говорили о контракте с Пересом и Хюлькенбергом. Нет, он ничего не подписывал», — приводит слова Вассёра GrandPX.

Накануне Мик Шумахер должен был дебютировать в официальной сессии Формулы-1. Однако пятничная программа Гран-при Айфеля была отменена — ФИА совместно с дирекцией гонки сначала отложила старт первой свободной практики из-за дождя и сильного тумана, мешавших взлететь медицинскому вертолёту, а затем и вовсе отменила практику, где немец должен был принять участие.

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