Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Айфеля, Леклер — третий, Квят — 12-й

На «Нюрбургринге» завершилась третья свободная практика Гран-при Айфеля. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третьим —.Шарль Леклер из «Феррари».



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.



Формула-1. Гран-при Айфеля. Третья свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.26,225

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,136

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,456

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,671

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,813

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,942

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,020

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,167

9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,224

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,303

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,409

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,570

13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,699

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,731

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,890

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,068

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,118

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,145

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,716

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — без времени.