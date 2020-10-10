Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Айфеля, Леклер — третий, Квят — 12-й

На «Нюрбургринге» завершилась третья свободная практика Гран-при Айфеля. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третьим —.Шарль Леклер из «Феррари».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.
Формула-1. Гран-при Айфеля. Третья свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.26,225
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,136
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,456
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,671
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,813
6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,942
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,020
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,167
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,224
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,303
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,409
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,570
13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,699
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,731
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,890
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,068
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,118
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,145
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,716
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — без времени.
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