Хэмилтон рассказал, от чего будет зависеть результат гонки Гран-при Айфеля
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, по итогам которой он показал второе время. Британец признал, что потерял много времени, и назвал факторы, которые станут ключевыми в ходе гонки.
«Посмотрев данные, увижу, что я потерял много времени. Валттери опередил меня на 0,2 секунды. Он проделал отменную работу. Поздравляю.
Что касается автодрома, то «Нюрбургринг» — историческая и прекрасная трасса. Определённо, сюда было здорово вернуться.
Если говорить о гонке, то многое будет зависеть от поведения шин и тактики пит-стопов. Если на трассе появится «сейфти-кар», то в таких условиях ехать за ним будет непросто", — приводит слова британского пилота BBC.
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