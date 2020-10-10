Ферстаппен признал, что «Ред Булл» сократил отставание от «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, в ходе которой ему удалось показать третий результат. Нидерландец остался доволен сессией, отметив, что ему удалось сократить отставание от «Мерседеса».

«Интересная квалификация. После пропуска всех свободных практик в пятницу день получился загруженным.

Полагаю, нам удалась достойная квалификация. Хотя в третьем сегменте появилась недостаточная поворачиваемость. Когда в таких холодных погодных условиях появляется проблема подобного рода, передние шины подвергаются грануляции, что стоило мне некоторого времени.

Как бы то ни было, мы приблизились к «Мерседесу», что очень положительно. Ожидал немного большего, но могу быть доволен. Завтра погода будет даже холоднее. Будет интересно", — приводит слова Ферстаппена BBC.