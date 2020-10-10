Валттери Боттас: конечно, верю в победу

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, по итогам которой ему удалось завоевать поул.

«Прекрасное чувство, когда проезжаешь такой круг в последней попытке. Было приятно собрать всё воедино. Из-за сокращенных свободных практик и погодных условий было непросто. Одним из важнейших моментов была работа резины.

Мы с Льюисом покинули боксы примерно в один момент, но сегодня была очередь Хэмилтона ехать первым. На прогревочном круге можно было кое-что сделать, мне удалось подготовить шины, проехать отличный круг, от которого получил удовольствие.



Конечно, верю в победу. Это единственная цель. Надеюсь на сильный старт", — приводит слова финского пилота BBC.