Квят: на кону было не так и много. Отставание от третьего сегмента было больше, чем обычно

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Айфеля и отметил, что удовлетворён своим кругом во втором сегменте.

«Было холодно. Мы должны были проанализировать все данные после третьей практики очень быстро, чтобы понять, какие настройки будут подходящими в таких условиях. Мне понравился этот вызов, получил удовольствие.

К сожалению, у нас не было сегодня прекрасного темпа, он был просто неплох. Говоря это, должен добавить, что остался доволен кругом. На кону было не так уж и много, ведь отставание от третьего сегмента было немного большим, чем обычно. Что касается гонки, то шансы на очки есть всегда, так как в воскресенье мы выступаем лучше, чем в квалификациях. Надеюсь ещё на одно сильное выступление на «Нюрбургринге», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».