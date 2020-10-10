Canal+: Мазепин очень близок к подписанию контракта с «Хаасом»
Французский Canal+ со ссылкой на источники сообщает, что пилот Формулы-2 Никита Мазепин крайне близок к подписанию контракта с «Хаасом». Если россиянин пополнит ряды американской конюшни, его отец приобретёт пакет акций команды.
Кроме того, сообщается, что в «Хаасе» приняли решение расстаться с обоими нынешними пилотами — Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном. Косвенно на это указывает и то, что в недавнем заявлении босс команды Гюнтер Штайнер говорил, что не будет против, если и датчанин, и француз начнут переговоры с другими командами.
Напомним, претендентом на место в «Хаасе» называли кого-то из воспитанников гоночной академии «Феррари», в том числе ещё одного россиянина — Роберта Шварцмана.
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