Canal+: Мазепин очень близок к подписанию контракта с «Хаасом»

Французский Canal+ со ссылкой на источники сообщает, что пилот Формулы-2 Никита Мазепин крайне близок к подписанию контракта с «Хаасом». Если россиянин пополнит ряды американской конюшни, его отец приобретёт пакет акций команды.

Кроме того, сообщается, что в «Хаасе» приняли решение расстаться с обоими нынешними пилотами — Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном. Косвенно на это указывает и то, что в недавнем заявлении босс команды Гюнтер Штайнер говорил, что не будет против, если и датчанин, и француз начнут переговоры с другими командами.

Напомним, претендентом на место в «Хаасе» называли кого-то из воспитанников гоночной академии «Феррари», в том числе ещё одного россиянина — Роберта Шварцмана.