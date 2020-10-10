В «Альфа Таури» довольны работой обоих гонщиков

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, отметив работу обоих пилотов.

«На третьей практике мы провели две попытки с прицелом на квалификацию, уточняя баланс. Было ограничение по времени, так что не смогли внести большие изменения, как обычно по пятницам, но скорость была неплохой.



Перед квалификацией считали, что можем провести машину в третий сегмент. К сожалению, нам не хватало темпа, хотя оба пилота проделали хорошую работу в сложившихся условиях. Однако мы были очень близки к 11-му месту, а старт сразу за топ-10 при свободном выборе шин даёт нам потенциальное преимущество в гонке», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.