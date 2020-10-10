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Феттель рассказал, почему стал только 11-м в квалификации Гран-при Айфеля

Феттель рассказал, почему стал только 11-м в квалификации Гран-при Айфеля
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, объяснив, почему показал только одиннадцатый результат.

«Поведение машины было похоже на то, что было на тренировке. У меня были большие проблемы на первом секторе, просто не было достаточного сцепления. В остальном всё было в порядке. Думаю, последний круг был довольно хорошим, в запасе оставалось немного.

Мы сможем выбирать, на каких шинах стартовать, но посмотрим. Надеюсь, это окажется преимуществом.

Новинки? У меня они были только днём, так что немного трудно сказать, но разница небольшая, как мы и ожидали», — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.

Напомним, напарник немца Шарль Леклер стал четвёртым.

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