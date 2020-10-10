Феттель рассказал, почему стал только 11-м в квалификации Гран-при Айфеля
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, объяснив, почему показал только одиннадцатый результат.
«Поведение машины было похоже на то, что было на тренировке. У меня были большие проблемы на первом секторе, просто не было достаточного сцепления. В остальном всё было в порядке. Думаю, последний круг был довольно хорошим, в запасе оставалось немного.
Мы сможем выбирать, на каких шинах стартовать, но посмотрим. Надеюсь, это окажется преимуществом.
Новинки? У меня они были только днём, так что немного трудно сказать, но разница небольшая, как мы и ожидали», — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.
Напомним, напарник немца Шарль Леклер стал четвёртым.
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