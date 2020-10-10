Леклер — о четвёртом месте: рад, что новинки «Феррари» опять работают

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Айфеля, отметив, что завоевание четвёртого места стало возможным лишь благодаря новинкам «Скудерии».
«Я весьма удивлён, поскольку ожидал, особенно при такой погоде, что у нас будут проблемы. Сначала сезона у нас были сложности с тем, чтобы заставить шины прогреться при прохладной погоде, но в этот уик-энд всё сработало. Я очень счастлив, очень доволен своим последним кругом. Я собрал всё воедино и стал четвертым, это здорово.
В этот уик-энд у нас есть новинки, которые сработали должным образом. Мы не пытаемся найти обновление, с которым отыграем кучу времени на круге, а вместо этого каждый уик-энд добиваемся небольшой разницы, и пока это хорошо работает. Каждый раз то, что мы привозим, работает, и это самое важное. В прошлом было не так. Это помогает создать солидную базу для машины», — приводит слова Леклера GPFans.
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