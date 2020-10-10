Хорнер: оба гонщика «Ред Булл» нацеливаются на то, чтобы побороться с «Мерседесом»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Айфеля.
«Третья и пятая позиции Макса и Алекса на стартовой решётке Гран-при Айфеля — солидный результат, который даёт нам возможности на гонку. Ободряет, когда видишь, что отставание от «Мерседеса» по субботам сокращается, а наша база упорно работает, чтобы снабдить нас новинками на трассе каждый уик-энд.
Алекс продемонстрировал ещё одну солидную субботу — он продолжает всё лучше понимать машину. Было похоже, что мы полностью займём второй ряд решётки, но Леклер отодвинул Алекса назад в самом конце сессии. Завтра мы в игре, и оба гонщика нацеливаются на то, чтобы побороться с «Мерседесом» в, вероятно, непростых погодных условиях», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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