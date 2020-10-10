Все тесты Стролла на COVID-19 отрицательные, он решил не выступать за полчаса до практики

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал о состоянии здоровья Лэнса Стролла и том, как принималось решение, что канадец не примет участия в Гран-при Айфеля.



«Лэнсу было не очень после Гран-при России. Думаю, у него была простуда. Мы подумали, что лучше проверить его на коронавирус. Но мы протестировали его несколько раз, включая тест перед Гран-при, и у него три или четыре раза был отрицательный результат. Последний тест был во вторник, в среду мы получили результаты. С тех пор его не тестировали. Следующий тест был запланирован на воскресенье или понедельник.



У него нет классических симптомов коронавируса, он просто чувствует себя нехорошо. Я поговорил с ним и сказал: „Слушай, у нас скоро два этапа подряд“. Я бы предпочёл, чтобы он отдохнул и был готов к ним.



Это решение было пограничным — мы надеялись, что ему станет лучше. Он сказал нам за 30 минут до практики. Он до последнего думал, что справится. Но затем подумал, что если ему не станет лучше, то затем надо будет участвовать в квалификации и гонке, а он не ждал гонку с нетерпением — при его-то состоянии здоровья. Если бы решение было принято вчера, мы бы позвали Хюлькенберга на день раньше и у него была бы третья практика», — приводит слова Зафнауэра Crash.