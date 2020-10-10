Росберг — о поуле Боттаса: это послание Хэмилтону
Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями об итогах квалификации Гран-при Айфеля. По его словам, победа в ней Валттери Боттаса должна стать сигналом для Льюиса Хэмилтона. Британцу следует понять, что борьба за титул ещё не завершена.
«Круг в исполнении Боттаса был великолепен. И всё это под таким давлением. Это именно то послание, которое он должен был отправить Льюису. „Ничего ещё не завершилось, я всё ещё борюсь“. Если он продолжит в том же духе и в гонке, будет здорово.
Что касается шансов на победу других пилотов, то если расстояния будут минимальным, то у Ферстаппена определённо будет возможность", — приводит слова Росберга GPblog.
Напомним, на минувшем этапе чемпионата мира победу одержал Валттери Боттас.
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