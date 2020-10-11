На Ралли Видейру погибла 21-летняя девушка-штурман
На Ралли Видейру — этапе иберийского «Кубка Пежо», случилась трагедия. В результате аварии погибла 21-летняя штурман Лаура Сальво, сообщает AS. Машина вылетела с трассы уже на первом спецучастке и врезалась в дерево. Медики прибыли на место происшествия практически сразу, но шансов на спасение девушки не было, она скончалась на месте. Отметим, что пилот Мигель Сосиас остался жив.
Сальво выступала в гонках в роли штурмана с раннего возраста, с 2015 года. Семья Сальво имеет отношение к автоспорту почти в полном составе. Сестра погибшей также штурман. Их отец Габриэль участвовал в раллийных гонках.
После аварии и последовавшей трагедии организаторы приняли решение отменить проведение этапа Ралли Видейру.
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