На Ралли Видейру погибла 21-летняя девушка-штурман

На Ралли Видейру — этапе иберийского «Кубка Пежо», случилась трагедия. В результате аварии погибла 21-летняя штурман Лаура Сальво, сообщает AS. Машина вылетела с трассы уже на первом спецучастке и врезалась в дерево. Медики прибыли на место происшествия практически сразу, но шансов на спасение девушки не было, она скончалась на месте. Отметим, что пилот Мигель Сосиас остался жив.

Сальво выступала в гонках в роли штурмана с раннего возраста, с 2015 года. Семья Сальво имеет отношение к автоспорту почти в полном составе. Сестра погибшей также штурман. Их отец Габриэль участвовал в раллийных гонках.

После аварии и последовавшей трагедии организаторы приняли решение отменить проведение этапа Ралли Видейру.