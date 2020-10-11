«Мерседес» не интересуются Ферстаппеном и рассчитывает на Расселла или Окона

«Мерседес» не заинтересован в услугах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Новости о скором уходе из Ф-1 «Хонды» породили слухи, что нидерландец в скором времени может сменить команду и попробовать получить место в «Мерседесе». Но босс немецкой конюшни Тото Вольф заявил, что не заинтересован в услугах Ферстаппена.

«Макс предан „Ред Булл“, я же доволен нынешними пилотами. Если в будущем нас будут ждать перемены, то первыми вариантами будут Эстебан Окон и Джордж Расселл», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, Расселл до сих пор входит в молодёжную программу «Мерседеса». Джордж второй сезон кряду проводит в «Уильямсе». Окон уже покинул программу «Мерседеса» и выступает за «Рено», но по-прежнему работает с Тото Вольфом.