«Мерседес» не интересуются Ферстаппеном и рассчитывает на Расселла или Окона
«Мерседес» не заинтересован в услугах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Новости о скором уходе из Ф-1 «Хонды» породили слухи, что нидерландец в скором времени может сменить команду и попробовать получить место в «Мерседесе». Но босс немецкой конюшни Тото Вольф заявил, что не заинтересован в услугах Ферстаппена.
«Макс предан „Ред Булл“, я же доволен нынешними пилотами. Если в будущем нас будут ждать перемены, то первыми вариантами будут Эстебан Окон и Джордж Расселл», — приводит слова Вольфа GPblog.
Напомним, Расселл до сих пор входит в молодёжную программу «Мерседеса». Джордж второй сезон кряду проводит в «Уильямсе». Окон уже покинул программу «Мерседеса» и выступает за «Рено», но по-прежнему работает с Тото Вольфом.
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