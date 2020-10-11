«Ред Булл» хочет определиться с моторами к ноябрю и выбирает из трёх вариантов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в австрийской команде хотят определиться с поставщиком мотором на 2022 год уже к следующему месяцу. По словам функционера, в Милтон-Кинсе выбирают из трёх вариантов.

«После того, как „Мерседес“ отказал, остаётся три варианта. Мы хотим решить эту проблему к ноябрю. Рассматриваем три варианта и все они выглядят неплохо. Но очевидно, что нас ждёт непростой выбор», — приводит слова Марко GPblog.

В «Рено» и «Феррари» уже не исключили возможного начала сотрудничества с «Ред Булл». Что касается третьего варианта, то, по всей видимости, речь идёт о приобретении интеллектуальной собственности «Хонды», после чего «Ред Булл» сможет использовать силовые установки под другим брендом.