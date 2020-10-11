Даннер считает, что Хэмилтон мог «заиграться», затягивая переговоры с «Мерседесом»
Эксперт телеканала RTL бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер предположил, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон мог допустить ошибку, затянув переговоры о новом контракте с «Мерседесом». Считается, что британец хотел повысить собственную зарплату. По слухам, она может достигнуть 50 млн евро.
«Интересно, что, возможно, Льюис Хэмилтон слишком заигрался в плане денег. Теперь реальна возможность, что в „Мерседес“ придёт Ферстаппен. Льюис хочет заоблачный контракт, с увеличением зарплаты до небес. Но, думаю, это несколько нереалистично, если доступен Ферстаппен. Вы можете поменять Хэмилтона на Ферстаппена, а они оба могут одинаково управлять машиной», — приводит слова Кристиана Даннера GrandPX.
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