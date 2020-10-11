Вольф отрицает, что переговоры с Хэмилтоном провалились

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прояснил ситуацию с переговорным процессом о новом контракте пилота команды Льюиса Хэмилтона. По словам функционера, у сторон попросту нет времени, чтобы обсудить детали соглашения. При этом Вольф подчеркнул, что ни о каком провале переговоров речи не идёт.
«У нас с Льюисом попросту нет времени, чтобы всё обсудить. Пусть это звучит абсурдно, но это так. Та же ситуация с моим контрактом. Кое-что проходит за кулисами, но не всё так просто. У команды есть несколько акционеров, в их число вхожу и я.
Но очевидно, что «Даймлер» хочет продолжения сотрудничества, и я хочу этого, а Льюис по-прежнему хочет пилотировать быстрейший болид. Всё остальное — вопрос времени. Надеемся обсудить всё между этапами в Португалии и Абу-Даби.
Переговоры с Хэмилтоном не провалены. Мы хотим видеть его в «Мерседесе», и он хочет выступать за нас", — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
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