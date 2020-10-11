Мик Шумахер поздравил Хэмилтона с повторением рекорда Михаэля

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик поздравил британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с тем, что на Гран-при Айфеля Формулы-1 Хэмилтон повторил рекорд Михаэля по количеству побед в чемпионате мира — оба выиграли по 91 Гран-при. Уже на следующем этапе Формулы-1, на трассе «Портиман», Хэмилтон имеет возможность выйти на чистое первое место.



После финиша Гран-при Айфеля на автодроме «Нюрбургринг» Мик Шумахер подошёл к Хэмилтону в паддоке и поздравил с повторением рекорда. В качестве подарка Шумахер-младший вручил Льюису шлем отца — в дизайне, который Михаэль использовал во времена выступлений за «Мерседес».

Если у вас не грузятся фотографии, вы можете их посмотреть в твиттер-аккаунте Формулы-1.