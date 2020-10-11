Хэмилтон отреагировал на то, что догнал Шумахера по числу побед в Формуле-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что по числу побед в Формуле-1 он сравнялся с Михаэлем Шумахером — у них по 91 выигрышу.



«Я даже не знаю, что сказать. Когда ты растёшь, наблюдая за кем-то, кого считаешь своим идолом в плане уровня гонщика, но так же и того, насколько он способен быть стабильным гонка за гонкой, год за годом, неделю за неделей… Была игра Grand Prix 2, и я помню, как играл за Михаэля и видел его столь долгое доминирование. Я не думал, что кто-то, а тем более я, будет сколько-нибудь близко к Михаэлю в плане рекордов.



Так что это невероятная честь, потребуется время, чтобы привыкнуть к этому. Когда я заезжал на пит-лейн, то лишь тогда осознал, что сравнялся. Я даже не просчитывал это, когда пересекал финишную черту. Я бы не добился этого без невероятной команды Большое спасибо вам и моё огромное уважение Михаэлю», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.