Попавший на подиум Риккардо: теперь нужно подумать над татуировкой Сириля!

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал долгожданное попадание французской команды на подиум. Согласно условиям спора с главой «Рено» Сирилем Абитебулем, теперь француз обязан сделать татуировку, а дизайн выберет Риккардо.
«Прошло время с момента моего последнего подиума. Такое ощущение, что я на нём впервые. Прошло два с половиной года или вроде того, а ощущения действительно приятные, свежие. Вау, я так счастлив. И очень приятно видеть всех в команде, мы так долго этого ждали. Думаю, всем нам нужно осознать это.
Тату Сириля? Спор был реальным, это должно произойти. Теперь нам нужно подумать. Вероятно, татуировка должна как-то быть связана со мной, но и иметь некий немецкий акцент. Мы добились успеха здесь, так что нужно, чтобы татуировка как-то на это намекала», — приводит слова Риккардо Sky Sports.
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