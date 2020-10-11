Раст выиграл вторую гонку этапа DTM на «Зольдере», Ньюи — шестой, Кубица — 12-й

На автодроме «Зольдер» завершилась вторая гонка этапа DTM. Победу одержал Рене Раст. Вторым стал Майк Рокенфеллер, третье место занял Лукас Ауэр. Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок финишировал четвёртым.
Роберт Кубица финишировал на 12-й позиции.
DTM. «Зольдер». Первая гонка
1. Рене Раст (Audi) — 56.46,849
2. Майк Роккенфеллер (Audi) +5,433
3. Лукас Ауэр (BMW) +22,273
4. Тимо Глок (BMW) +31,603
5. Фабио Шерер (Audi) +32,018
6. Харрисон Ньюи (Audi) +33,787
7. Фердинанд Габсбург (Audi) +34,304
8. Марко Виттманн (BMW) +40,627
9. Нико Мюллер (Audi) +41,182
10. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +34,280
11. Джонатан Абердейн (BMW) +1.07,911
12. Роберт Кубица (BMW) +1.19,380
13. Лоик Дюваль (Audi) +1 круг
14. Филипп Энг (BMW) +1 круг
15. Джейми Грин (Audi) +1 круг
16. Робин Фряйнс (Audi) — сход.
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