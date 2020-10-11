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Экипаж G-Drive Racing сошёл на этапе ELMS в Монце

Экипаж G-Drive Racing сошёл на этапе ELMS в Монце
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Очередной этап Европейской серии Ле-Ман прошел в итальянской Монце на трассе «Аутодромо Национале». Экипаж российской команды G-Drive Racing (Роман Русинов, Ник де Врис и Миккаэль Йенссен) не сумел добраться до финишной черты.

Экипаж G-Drive Racing под номером 26 в квалификации показал третий результат и стартовал со второй линии, но защитить звание чемпионов Монцы, добытое в прошлом году, Роману Русинову и его партнерам не удалось. Не пройдя и половины дистанции, прототип был вынужден вернуться в боксы и сойти.

Победу в гонке, в которой были и столкновения, и сходы, и желтые флаги, праздновал экипаж United Autosports, укрепивший свои позиции в борьбе за победу в сезоне. Экипаж G-Drive Racing по итогам 4-часового заезда откатился в общем зачете с третьего места на четвертое.

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