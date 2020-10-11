Хюлькенберг назвал «очень маленькими» свои шансы попасть в «Ред Булл»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, выступивший на Гран-при Айфеля в составе «Рейсинг Пойнт» вместо заболевшего канадца Лэнса Стролла, прокомментировал собственные шансы заменить Александера Албона и попасть в «Ред Булл» в сезоне-2021. Ещё одним претендентом на это место называют Серхио Переса.
«Этот шанс очень маленький», — приводит слова Хюлькенберга GPBlog со ссылкой на немецкий телеканал Sky.
Также Хюлькенберг прокомментировал восьмой результат в гонке после старта с 20-й позиции: «Просто сумасшедшая история. Я сегодня смеялся на трассе. Сделал, что мог. Я очень доволен. Не ожидал такого результата. Никогда ранее во время гонки я не говорил по радио так мало: у меня просто не было времени на разговоры. Я был так занят, пилотируя на пределе».
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