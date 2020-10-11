Квят рассказал о сильных повреждениях машины после контакта с Албоном

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Айфеля.



«Нехороший для меня день. Моя гонка по сути была испорчена в момент, когда случился контакт с Албоном. Не знаю, что он хотел сделать, но в результате я потерял переднее антикрыло, а у машины были сильно повреждены днище и тормозные воздухозаборники. Я потерял очень много времени на медленном круге в боксы для замены переднего крыла, после чего уже не мог ничего особо сделать. Машине сильно не хватало прижимной силы, так что были большие проблемы в оставшейся части гонки. Я просто надеялся на дождь или что-то ещё, чтобы отыграться, но ничего не произошло. Досадно, потому что до инцидента с Албоном было похоже, что гонка может получиться очень сильной. Думаю, мы могли бы сегодня хорошо выступить», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».