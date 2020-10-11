В «Альфа Таури» признали, что Албон испортил гонку Квяту

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги Гран-при Айфеля.



«С точки зрения команды мы показали действительно хороший результат. Это была сложная гонка, и мы, как и все остальные, отправились в гонку имея очень мало информации о работе шин. Даниилу очень не повезло из-за контакта с Албоном, из-за чего он потерял переднее крыло, особенно, учитывая то, что у нас был действительно хороший темп в тот момент. Из-за этого его гонка была, фактически, закончена, поскольку его днище и другие части машины оказались повреждены.



С другой стороны гаража Пьер провёл действительно отличную гонку, он хорошо работал с резиной и давал отличную обратную связь, что позволило нам разработать хорошую стратегию. Мы здорово отреагировали на автомобиль безопасности, зазвав на пит-стоп Пьера, в то время, как Леклер не заехал в боксы, так что на более свежих шинах мы смогли атаковать его и финишировать впереди на шестой позиции. Сегодня мы набрали больше очков, чем основные конкуренты, что позволило нам сократить отставание от шестого места в Кубке конструкторов», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.