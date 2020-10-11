В «Альфа Таури» признали, что Албон испортил гонку Квяту

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги Гран-при Айфеля.
«С точки зрения команды мы показали действительно хороший результат. Это была сложная гонка, и мы, как и все остальные, отправились в гонку имея очень мало информации о работе шин. Даниилу очень не повезло из-за контакта с Албоном, из-за чего он потерял переднее крыло, особенно, учитывая то, что у нас был действительно хороший темп в тот момент. Из-за этого его гонка была, фактически, закончена, поскольку его днище и другие части машины оказались повреждены.
С другой стороны гаража Пьер провёл действительно отличную гонку, он хорошо работал с резиной и давал отличную обратную связь, что позволило нам разработать хорошую стратегию. Мы здорово отреагировали на автомобиль безопасности, зазвав на пит-стоп Пьера, в то время, как Леклер не заехал в боксы, так что на более свежих шинах мы смогли атаковать его и финишировать впереди на шестой позиции. Сегодня мы набрали больше очков, чем основные конкуренты, что позволило нам сократить отставание от шестого места в Кубке конструкторов», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.
- 11 октября 2020
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
18:59
-
18:41
-
18:36
-
18:18
-
18:05
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:10
-
16:52
-
16:52
-
15:15
-
15:08
-
14:36
-
13:20
-
11:14
-
10:46
-
10:00
-
09:51
-
00:56
- 10 октября 2020
-
23:23
-
22:57