Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят не понял манёвра Албона и назвал его непрофессиональным

Квят не понял манёвра Албона и назвал его непрофессиональным
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал столкновение с таиландским пилотом «Ред Булл» Александером Албоном в гонке Гран-при Айфеля. Албон уже опередил Квята, но на торможении сместился в сторону его болида и сломал россиянину переднее антикрыло.

«Я не понял его манёвра, почему и что он делал. Думаю, это было несколько непрофессионально, он очень плохо оценил ситуацию. Такого не ожидаешь от пилота его уровня, он так долго выступает в гонках. Так или иначе после этого гонка была в целом испорчена. Мне пришлось целый круг ехать очень медленно с повреждённым передним антикрылом. Вследствие этого были повреждены днище и тормозные воздухозаборники. После этого гонка стала проблемной, машине очень сильно не хватало прижимной силы», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020