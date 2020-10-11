Квят не понял манёвра Албона и назвал его непрофессиональным

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал столкновение с таиландским пилотом «Ред Булл» Александером Албоном в гонке Гран-при Айфеля. Албон уже опередил Квята, но на торможении сместился в сторону его болида и сломал россиянину переднее антикрыло.
«Я не понял его манёвра, почему и что он делал. Думаю, это было несколько непрофессионально, он очень плохо оценил ситуацию. Такого не ожидаешь от пилота его уровня, он так долго выступает в гонках. Так или иначе после этого гонка была в целом испорчена. Мне пришлось целый круг ехать очень медленно с повреждённым передним антикрылом. Вследствие этого были повреждены днище и тормозные воздухозаборники. После этого гонка стала проблемной, машине очень сильно не хватало прижимной силы», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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