Грожан рассказал, как чуть не сломал палец и сумел стать девятым

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказал, как повредил палец во время гонки Гран-при Айфеля Формулы-1. Повреждение не помешало Грожану финишировать в гонке на девятой позиции, набрав первые очки в сезоне-2020.



«Кими заехал в гравий, камешек ударил палец в неудачном месте, и сначала было довольно больно. Я поначалу подумал, что сломал палец, на костяшке большой синяк. Несколько кругов я управлял с разжатым указательным пальцем.



Я очень рад за всех. С момента первой гонки в Сильверстоуне мы постоянно улучшали машину, и сегодня звёзды сошлись. Когда выехал сейфти-кар, это были для меня не слишком хорошие новости, но мы сумели вновь поднять температуру шин и удержать девятую позицию», — приводит слова Грожна портал Crash.