Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан рассказал, как чуть не сломал палец и сумел стать девятым

Грожан рассказал, как чуть не сломал палец и сумел стать девятым
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказал, как повредил палец во время гонки Гран-при Айфеля Формулы-1. Повреждение не помешало Грожану финишировать в гонке на девятой позиции, набрав первые очки в сезоне-2020.

«Кими заехал в гравий, камешек ударил палец в неудачном месте, и сначала было довольно больно. Я поначалу подумал, что сломал палец, на костяшке большой синяк. Несколько кругов я управлял с разжатым указательным пальцем.

Я очень рад за всех. С момента первой гонки в Сильверстоуне мы постоянно улучшали машину, и сегодня звёзды сошлись. Когда выехал сейфти-кар, это были для меня не слишком хорошие новости, но мы сумели вновь поднять температуру шин и удержать девятую позицию», — приводит слова Грожна портал Crash.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020