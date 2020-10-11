Ван дер Гарде: выкиньте Албона и просто посадите по соседству с Максом Хюлькенберга
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Гидо ван дер Гарде высказал мнение, что по окончании сезона-2020 австрийская команда «Ред Булл» должна перевести таиландского пилота Александера Албона обратно в «Альфа Таури», а на его место взять немецкого гонщика Нико Хюлькенберга.
«Алекс останется в машине в этом году, потому что команда сказала, что даст ещё шанс в этом сезоне. Но я продолжаю говорить: выкиньте Албона в сторону „Альфа Таури“ и просто посадите по соседству с Максом Хюлькенберга», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.
Сам Хюлькенберг, финишировавший на Гран-при Айфеля на восьмой позиции, высказал мнение, что у него очень небольшие шансы заключить контракт с «Ред Булл» на следующий сезон.
Хюлькенберг назвал «очень маленькими» свои шансы попасть в «Ред Булл»
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
18:59
-
18:41
-
18:36
-
18:18
-
18:05
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:10
-
16:52
-
16:52
-
15:15
-
15:08
-
14:36
-
13:20
Партнерский контент