Ван дер Гарде: выкиньте Албона и просто посадите по соседству с Максом Хюлькенберга

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Гидо ван дер Гарде высказал мнение, что по окончании сезона-2020 австрийская команда «Ред Булл» должна перевести таиландского пилота Александера Албона обратно в «Альфа Таури», а на его место взять немецкого гонщика Нико Хюлькенберга.



«Алекс останется в машине в этом году, потому что команда сказала, что даст ещё шанс в этом сезоне. Но я продолжаю говорить: выкиньте Албона в сторону „Альфа Таури“ и просто посадите по соседству с Максом Хюлькенберга», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.



Сам Хюлькенберг, финишировавший на Гран-при Айфеля на восьмой позиции, высказал мнение, что у него очень небольшие шансы заключить контракт с «Ред Булл» на следующий сезон.

Хюлькенберг назвал «очень маленькими» свои шансы попасть в «Ред Булл»