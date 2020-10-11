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«Он как дурак». Дорнбос раскритиковал Албона за инцидент с Квятом и ошибку на старте

«Он как дурак». Дорнбос раскритиковал Албона за инцидент с Квятом и ошибку на старте
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос жёстко раскритиковал Александера Албона после Гран-при Айфеля.

«Вы могли видеть, какая грань между борьбой колесо в колесо и проколотым колесом. Албон действительно повёл себя как дурак. У него был неудачный старт и он заблокировал шины. Он почти потерял контроль над машиной, а затем допустил контакт с Риккардо. Обоим действительно повезло, что они не получили никаких повреждений.

Албон догнал Квята, но решил выиграть позицию в последнем повороте. В итоге Алекс подрезал Даниила и разрушил его гонку и свою собственную. Это означает для него „достичь дна“. Особенно если послушать радио. „Они слишком жёстко гоняются против меня“. Это звучит действительно странно. И он входит в двадцать лучших гонщиков мира», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.

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