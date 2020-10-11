Боттас — об отставании от Хэмилтона: понимаю, что мне нужно чудо

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал сход на Гран-при Айфеля и тот факт, что теперь он уступает в общем зачёте Льюису Хэмилтону 69 очков.
«Конечно, это очень разочаровывает, но это одна из тех вещей, с которыми ты ничего не можешь поделать. Да, до этого я заблокировал колёса, но я все равно имел все шансы на победу, потому что довольно рано перешёл на тактику с двумя пит-стопами, а я думаю, что в итоге эта стратегия была лучшей. Я знал, что всё ещё реально, но потом случилась проблема с мотором — я не мог в это поверить.
Я понимаю, что отставание от Льюиса теперь довольно большое, так что мне определённо нужно чудо. Но, как и всегда, нет смысла сдаваться. Я не буду опускать планку и продолжу пытаться. Теперь нет смысла считать отрыв Льюиса, потому что он большой. Просто нужно ставить перед собой задачу на каждый уик-энд и делать всё, что я могу», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.
- 11 октября 2020
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