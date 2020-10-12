Семья Шумахера отреагировала на повторение Хэмилтоном рекорда Михаэля

Семья семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера отреагировала на достижение британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с тем, что на Гран-при Айфеля Формулы-1 Хэмилтон повторил рекорд Михаэля по количеству побед в чемпионате мира — оба выиграли по 91 Гран-при. Уже на следующем этапе Формулы-1, на трассе «Портиман», Хэмилтон имеет возможность выйти на чистое первое место.



«Поздравляем, это впечатляющее достижениt. Мы не можем отрицать, что мы бы хотели, чтобы эти рекорды остались за Михаэлем, но, как говорил сам Михаэль, рекорды устанавливаются, чтобы их превосходили», — написала семья Шумахера в «инстаграме» Михаэля.



Напомним, после финиша Гран-при Айфеля на автодроме «Нюрбургринг» Мик Шумахер подошёл к Хэмилтону в паддоке и поздравил с повторением рекорда. В качестве подарка Шумахер-младший вручил Льюису шлем отца — в дизайне, который Михаэль использовал во времена выступлений за «Мерседес».