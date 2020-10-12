Марко: на «Нюрбургринге» у Албона была хорошая скорость
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не гарантировал, что таиландский пилот Александер Албон сохранит место в «Ред Булл» на сезон-2021. Вместе с тем Марко вновь дал понять, что сейчас всё зависит только от выступлений Албона, в то время как Нико Хюлькенберг и Серхио Перес являются запасными вариантами.
«Албон должен давать результат. Тогда он останется. На „Нюрбургринге“ у него была хорошая скорость. Мы посмотрим, как будет дальше. Помимо наших кадров, которые все могут назвать, в наличии остаются только Хюлькенберг и Перес.
В целом я полагаю, что едва ли кто-то может подобраться к Максу Ферстаппену ближе, чем на три десятые. В хорошие дни такой результат показывает и Албон», — приводит слова Марко F1-Insider со ссылкой на телеканал Sport1.
- 12 октября 2020
-
01:15
-
00:53
-
00:47
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
18:59
-
18:41
-
18:36
-
18:18
-
18:05
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:42
-
17:26
-
17:10
-
16:52
-
16:52
-
15:15
Партнерский контент