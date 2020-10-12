Марко: на «Нюрбургринге» у Албона была хорошая скорость

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не гарантировал, что таиландский пилот Александер Албон сохранит место в «Ред Булл» на сезон-2021. Вместе с тем Марко вновь дал понять, что сейчас всё зависит только от выступлений Албона, в то время как Нико Хюлькенберг и Серхио Перес являются запасными вариантами.



«Албон должен давать результат. Тогда он останется. На „Нюрбургринге“ у него была хорошая скорость. Мы посмотрим, как будет дальше. Помимо наших кадров, которые все могут назвать, в наличии остаются только Хюлькенберг и Перес.



В целом я полагаю, что едва ли кто-то может подобраться к Максу Ферстаппену ближе, чем на три десятые. В хорошие дни такой результат показывает и Албон», — приводит слова Марко F1-Insider со ссылкой на телеканал Sport1.