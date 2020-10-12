Ветров: Албон, конечно, виноват, но и Квят допустил детскую ошибку

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился впечатлениями от Гран-при Айфеля, отдельно остановившись на столкновении Александера Албона и Даниила Квята.



«Гонка получилась очень уж банальная. А что касается Хэмилтона, я бы не стал говорить, что он сравнялся с Шумахером. Формально — да, а по факту этого не скажешь. Льюису уж больно легко всё дается, а Михаэлю за эти победы надо было отчаянно сражаться с сильными пилотами, драться, кусаться… А сейчас один Хэмилтон едет на гоночном болиде, а все остальные — на каретах. Если же говорить о других участниках гонки, то немного порадовал прогресс «Ред Булл» и «Рено».



За Риккардо очень рад. Даниэль — достойный пилот. Здорово, что он доехал до топ-3. Да, в этой гонке сошло немало пилотов, среди них были и его конкуренты, но всё равно гонку Дэн провёл убедительно.



Что касается инцидента между Квятом и Албоном — Алекс, конечно, виноват и справедливо был наказан пятисекундным штрафом. Но и Даниил допустил детскую ошибку, срезав поворот. Честно говоря, своим 15-м результатом он сильно испортил настроение. Дане надо было предвидеть эту ситуацию, заранее оттормаживаться. Понятно, что Алекс в том эпизоде потрепал ему нервы, но Даниилу надо было собрать волю в кулак и спокойно работать. Можно на этой машине заезжать регулярно в десятку — Гасли же добрался до шестого места», — цитирует Ветрова Sportbox.