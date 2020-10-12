Косаченко рассказала, кого считает героем Гран-при Айфеля

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением относительно Гран-при Айфеля. Героем гонки она назвала Нико Хюлькенберга, который заменял в «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и финишировал на восьмом месте.



«На самом деле всё снова предсказуемо, надо было только посмотреть, удержится ли Риккардо на третьем месте. Мне понравился Хюлькенберг. Он герой, жаль, что он остался без места.

Поздравляем Льюиса Хэмилтона. Либо ему надо останавливаться, либо действительно идти дальше. Кажется, сейчас какая-то другая эпоха, он побил все возможные рекорды Шумахера.

Про Квята нечего сказать, когда гонку пилоту испортили. Она была не его», — приводит слова Косаченко News.ru.



Также она прокомментировала несостоявшийся дебют Мика Шумахера в официальных сессиях Формулы-1.



«Было бы глупо выпускать Шумахера. Мы столько лет не были на этой тяжёлой трассе. Я думаю, это был пиар-ход. До конца сезона, полагаю, мы не увидим ни его, ни наших ребят», — добавила Косаченко.