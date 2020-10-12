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На Гран-при России купили в три раза больше билетов, чем за такой же срок год назад

На Гран-при России купили в три раза больше билетов, чем за такой же срок год назад
Авто / Формула-1 0

За первые две недели со дня старта продажи билетов на Гран-при России Формулы-1 2021 года болельщики приобрели в три раза больше билетов, чем за схожий период в прошлом году, сообщает пресс-служба компании-промоутера «Росгонки».

Продажу билетов запустили еще на Гран-при России — 2020. Зрители российского этапа в Сочи стали покупать билеты, не дожидаясь завершения гоночного уик-энда.

Повышенный спрос объясняется тем, что на ранней стадии покупать билеты выгоднее всего. Период цен с выгодой до 45 процентов действует до 18 октября включительно. Кроме того, «Росгонки» отменили сервисный сбор на билеты следующего российского Гран-при, тем самым гонка стала еще доступней.

По акции «Ранние продажи» болельщики еще могут приобрести билеты на Гран-при России — 2021 по минимальным ценам. Так, билеты в Зону свободного размещения сейчас стоят всего 2990 рублей. Количество билетов по минимальной цене ограничено. Их продажа закончится сразу после выбора соответствующего лимита, но не позднее 18 октября включительно.

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