На Гран-при России купили в три раза больше билетов, чем за такой же срок год назад

За первые две недели со дня старта продажи билетов на Гран-при России Формулы-1 2021 года болельщики приобрели в три раза больше билетов, чем за схожий период в прошлом году, сообщает пресс-служба компании-промоутера «Росгонки».
Продажу билетов запустили еще на Гран-при России — 2020. Зрители российского этапа в Сочи стали покупать билеты, не дожидаясь завершения гоночного уик-энда.
Повышенный спрос объясняется тем, что на ранней стадии покупать билеты выгоднее всего. Период цен с выгодой до 45 процентов действует до 18 октября включительно. Кроме того, «Росгонки» отменили сервисный сбор на билеты следующего российского Гран-при, тем самым гонка стала еще доступней.
По акции «Ранние продажи» болельщики еще могут приобрести билеты на Гран-при России — 2021 по минимальным ценам. Так, билеты в Зону свободного размещения сейчас стоят всего 2990 рублей. Количество билетов по минимальной цене ограничено. Их продажа закончится сразу после выбора соответствующего лимита, но не позднее 18 октября включительно.
- 12 октября 2020
-
11:26
-
10:44
-
10:42
-
10:38
-
10:30
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
01:15
-
00:53
-
00:47
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
18:59
-
18:41
-
18:36
-
18:18
-
18:05
-
18:03