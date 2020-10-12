Вольф заявил, что доминирование Хэмилтона не связано только лишь с болидом «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласен с утверждением о том, что Льюис Хэмилтон достиг таких высот в автоспорте лишь благодаря болиду немецкой команды.

«На мой взгляд, это не совсем справедливо. Победы в гонках и в чемпионатах в этом виде спорта всегда связаны с коллективной работой.

Вам нужно поставить себя в положение, когда вы окажетесь в лучшей машине. Было множество случаев, когда талантливые и опытные пилоты принимали неправильные решения относительно карьеры. Этого нельзя сказать про Льюиса, который присоединился к нам в 2013 году. Он пилотирует нашу машину и выполняет работу с помощью инструментов, которые мы ему предоставляем. Но всегда есть две стороны, от которых зависит успех.

Мы не смогли бы достичь тех феноменальных результатов, которые у нас есть, без него. И Льюис, вероятно, не смог бы покорить все эти рекорды, не имея подходящей машины. Я не хочу слышать людей, которые твердят: «Он пилотирует «Мерседес», поэтому так много выигрывает». Гонщики, которые так утверждают, должны проанализировать, почему не они оказались в «Мерседесе».



Для меня Шумахер — икона. И невероятно, что Льюис смог сравняться с ним по числу побед. Но рекорды должны быть побиты. Думаю, Михаэль сказал бы то же самое.



Льюис всё ещё продолжает карьеру. Но, может быть, в детском саду или школе сейчас уже сидит кто-то, кто однажды перебьёт его рекорд. Так и должно быть», — приводит слова Вольфа RaceFans.