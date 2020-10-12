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«А вообще легально надевать две пары носков?» Хэмилтон и Ферстаппен пошутили над Риккардо

«А вообще легально надевать две пары носков?» Хэмилтон и Ферстаппен пошутили над Риккардо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя холодную погоду на Гран-при Айфеля, пошутили над занявшим третьем место в гонке Даниэлем Риккардо из «Рено».

Хэмилтон: Да, было сложно, но мы все в одной лодке, поэтому я не жалуюсь. Хотя определённо условия и температура, которые были в гонке, усложнили нам жизнь.
Риккардо: Я со всем согласен. На мне две пары носков.
Ферстаппен: Две?
Риккардо: Да, я сегодня надел две пары носков.
Ферстаппен: Даниэль не создан для холода.
Риккардо: Итак, на мне две пары носков.
Хэмилтон: Ну, они, должно быть, довольно тонкие.
Риккардо: Да, они тонкие, я держал ноги в тепле. Но мне это никак не мешает после этого двухдневного уик-энда. Я так счастлив и готов повторить это в Имоле.
Ферстаппен: У вас должна быть дырка в кокпите или что-то в этом роде.
Риккардо: Мне просто было холодно.
Ферстаппен: Где-то в носу болида должно быть отверстие. Это трюк.
Риккардо: Пожалуйста, не подавайте протест! Не сегодня!
Хэмилтон: А вообще легально надевать две пары носков?

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