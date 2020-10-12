«А вообще легально надевать две пары носков?» Хэмилтон и Ферстаппен пошутили над Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя холодную погоду на Гран-при Айфеля, пошутили над занявшим третьем место в гонке Даниэлем Риккардо из «Рено».

Хэмилтон: Да, было сложно, но мы все в одной лодке, поэтому я не жалуюсь. Хотя определённо условия и температура, которые были в гонке, усложнили нам жизнь.

Риккардо: Я со всем согласен. На мне две пары носков.

Ферстаппен: Две?

Риккардо: Да, я сегодня надел две пары носков.

Ферстаппен: Даниэль не создан для холода.

Риккардо: Итак, на мне две пары носков.

Хэмилтон: Ну, они, должно быть, довольно тонкие.

Риккардо: Да, они тонкие, я держал ноги в тепле. Но мне это никак не мешает после этого двухдневного уик-энда. Я так счастлив и готов повторить это в Имоле.

Ферстаппен: У вас должна быть дырка в кокпите или что-то в этом роде.

Риккардо: Мне просто было холодно.

Ферстаппен: Где-то в носу болида должно быть отверстие. Это трюк.

Риккардо: Пожалуйста, не подавайте протест! Не сегодня!

Хэмилтон: А вообще легально надевать две пары носков?