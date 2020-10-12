Марко: Мик Шумахер, насколько мне известно, будет ездить за «Альфа Ромео»

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал жест Мика Шумахера, который после 91-й победы Льюиса Хэмилтона в Формуле-1, одержанной на Гран-при Айфеля, вручил британцу один из шлемов своего отца Михаэля.



«Мик стремился к этой карьере и с самого начала знал, что фамилия Шумахер — это большая обуза. Но он добился всего этого, находится на вершине в Формуле-2 и в следующем году, насколько мне известно, будет ездить за «Альфа Ромео». Я думаю, это правильно, что он как глава семьи, так сказать, подарил этот шлем Льюису», — приводит слова Марко F1-Insider.



Также функционер рассказал, что произошло с Антонио Джовинацци, которого Мик мог заменить прямо в ходе уик-энда на «Нюрбургринге».

«С Джовинацци произошло то же самое, что и с Албоном. Первый тест на коронавирус показал не совсем ясный результат. Вот почему Мик почти дебютировал в Формуле-1», — добавил консультант «Ред Булл».