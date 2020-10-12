Эксперт полагает, что Албона недостаточно строго наказали за столкновение с Квятом

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал столкновение пилота «Ред Булл» Александера Албона и гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Айфеля.
Алекс был признан виновным в инциденте. В качестве наказания он получил пятисекундную прибавку ко времени, а также два штрафных балла в суперлицензию.
«Албон был неаккуратен в эпизоде с Квятом и получил наказание. Наверное, это наказание должно было быть более адекватным, оно должно быть сопоставимым по времени на величину ущерба, которое он нанёс сопернику. Квят потерял более минуты. А что такое штраф пять секунд? Ничего. Албон полностью испортил гонку Квяту. В дальнейшем Даниилу пришлось уступать тем, кто догонял его на круг, терять дополнительное время.
Даниил начал гонку очень хорошо, ехал практически в зоне крыла за Пьером Гасли. Они ехали в одном темпе. Трудно предсказать, как было бы дальше, если бы Даниил не сошёл (Квят закончил гонку на 15-м месте с отставанием от победителя в 55 секунд. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что он должен был провести гонку в темпе своего напарника по команде и результат мог быть примерно таким же, что и у Гасли», — приводит слова Ермилина «Р-Спорт».
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