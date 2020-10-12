Хорнер: похоже, Сириль получит себе на задницу тату с огромным красным быком

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с радиопереговорами руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и пилота команды Макса Ферстаппена после финиша Гран-при Айфеля. Хорнер и Ферстаппен вспомнили о пари между австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо и руководителем французского коллектива Сирилем Абитебулем: в случае попадания Риккардо на подиум его начальник пообещал сделать себе татуировку, причём её дизайн выберет пилот, а Абитебуль лишь определит место и размер.
Хорнер: Похоже, Макс, Сириль получит эту тату себе на задницу.
Ферстаппен: Не могу дождаться. Не могу дождаться, когда увижу это. Ха-ха.
Хорнер: Огромный красный бык.
Ферстаппен: Да, это было бы потрясающе. Я уверен, ему понравится.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
- 12 октября 2020
-
16:22
-
15:56
-
15:05
-
14:03
-
13:02
-
12:22
-
11:26
-
10:44
-
10:42
-
10:38
-
10:30
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
01:15
-
00:53
-
00:47
- 11 октября 2020
-
23:52
-
23:23
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
21:33
-
20:57
-
20:36
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
19:55
-
19:49
-
19:48
-
19:40
-
19:36