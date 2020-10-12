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Хорнер: похоже, Сириль получит себе на задницу тату с огромным красным быком

Хорнер: похоже, Сириль получит себе на задницу тату с огромным красным быком
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с радиопереговорами руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и пилота команды Макса Ферстаппена после финиша Гран-при Айфеля. Хорнер и Ферстаппен вспомнили о пари между австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо и руководителем французского коллектива Сирилем Абитебулем: в случае попадания Риккардо на подиум его начальник пообещал сделать себе татуировку, причём её дизайн выберет пилот, а Абитебуль лишь определит место и размер.

Хорнер: Похоже, Макс, Сириль получит эту тату себе на задницу.
Ферстаппен: Не могу дождаться. Не могу дождаться, когда увижу это. Ха-ха.
Хорнер: Огромный красный бык.
Ферстаппен: Да, это было бы потрясающе. Я уверен, ему понравится.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

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