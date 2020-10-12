В ФИА ответили на недовольство Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после гонки Гран-при Айфеля был недоволен тем, что после схода с дистанции «Макларена» Ландо Норриса на трассе появилась сейфти-кар. Нидерландцу также не понравилось то, что машина безопасности работала слишком долго. Он предположил, что в ФИА просто хотели придать гонке больше яркости.

«Одно было очевидно — машина Норриса задымилась. Это первое. Второе — мы не были уверены, что успеем убрать болид, потому что там слишком узкое место. Так что было решено прибегнуть к помощи сейфти-кара. В таких обстоятельствах проблему с машиной Норриса можно было решить немедленно, это был самый безопасный вариант.

Что касается слишком долгого пребывания сейфти-кара на трассе, то регламент требует, чтобы все отстающие машины вернулись в круг с лидерами. На тот момент такое отставание было у 10-11 пилотов. Потому машина безопасности оставалась на трассе дольше, чем обычно", — приводит слова гоночного директора ФИА Майкла Маси RaceFans.