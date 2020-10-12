Хюлькенберг стартовал на Гран-при Айфеля с неправильным режимом мотора
Нико Хюлькенберг, заменивший на Гран-при Айфеля заболевшего пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, признался, что стартовал в гонке с неправильным режимом мотора.
«Нет, старт получился не совсем нормальным. Я был в неправильном режиме мотора. Обычно после прогрева шин мы устанавливаем параметры двигателя. Их два, но я включил только один, так что у меня не оставалось дополнительной энергии.
Заметил это и быстро переключился. Это не стоило мне потерянных позиций, но старт получился не лучшим. Начало гонки было очень плотным, но ещё до её начала мы решили, что я максимально буду пытаться избежать проблем, ведь заканчивать гонку на первом круге не хочется. Был очень осторожен", — приводит слова немца Motorsport.
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