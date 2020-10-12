Попов: Албон вынудил Квята ошибиться, но это не повод ехать так, как будто никого нет

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал инцидент, случившийся на Гран-при Айфеля между пилотом «Ред Булл» Александером Албоном и Даниилом Квятом из «Альфа Таури».

«С одной стороны, он вынудил Даню ошибиться и срезать шикану, с другой — это не повод ехать так, будто на трассе никого нет. Квят был в полном шоке. Сказал, что такого непрофессионализма не видел. Да, идёт борьба. Хорошо. Да, он срезал. Хорошо. Ты обгоняешь, он не кроется, потому что срезал — хорошо. Но Квят на трассе. Почему надо полностью налево заехать, чтобы потом в правый поворот зайти?

Дальше в ходе гонки мы видели обгоны в том же месте. Люди нормально оставались посередине поворота и нормально входили. До такой степени отруливать налево… Просто проехал Квяту по крылу, оторвал крыло.

Алекс за это получил пять секунд, но он их не отстоял. Сошёл. Сошёл, потому что обломками был пробит радиатор. Вот такая история вышла с Албоном", — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.

Напомним, Квят завершил гонку на 15-м месте.