Хэмилтон: Шумахер не перевернул ситуацию в «Феррари» в одиночку

Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, поделился мыслями о легендарном пилоте, семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере. По его словам, немец не был человеком, который перевернул ситуацию в «Феррари» в лучшую сторону в одиночку.

Напомним, что в составе «Скудерии» Шумахер пять раз выигрывал титул.

«Помню, как несколько лет назад обсуждали Михаэля и говорили, что он перевернул ситуацию в „Феррари“ в одиночку. Суть в том, что дело не в одном человеке. Я не перевернул ситуацию в „Мерседесе“, и Михаэль не делал этого в „Феррари“. Как бы я не любил легендарного Михаэля, это не был только он.

В команде много людей, многое делается в сотрудничестве. Мне кажется, что такие пилоты, как я и Шумахер должны стоять у штурвала. Наша задача — направлять команду в правильное русло", — приводит слова британца The Race.