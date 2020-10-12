Видео: авария Квята и Албона на Гран-при Айфеля

11 октября на автодроме «Нюрбургринг» прошёл очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Айфеля. В её ходе произошёл драматичный эпизод с участием пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.
В одном из эпизодов, на семнадцатом круге дистанции, гонщик «Ред Булл» Александер Албон уже опередил Квята, но на торможении сместился в сторону его болида и сломал россиянину переднее антикрыло.
В результате машина Квята получила сильные повреждения. Даниил сумел добраться до финиша, но занял лишь 15-е место. Что касается Албона, то гонщик «Ред Булл» не сумел финишировать. За инцидент он получил пятисекундное наказание и был оштрафован на 2 очка.
Видео инцидента доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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